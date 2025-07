Ein 66-jähriger Mann stürzt beim Klettern in der Sächsischen Schweiz ab. Seine Begleiter setzen einen Notruf ab - doch die Rettungskräfte können nichts mehr für ihn tun.

Ein Mann stirbt beim Klettern in der Sächsischen Schweiz. (Symbolbild)

Schmilka - Ein 66-jähriger Mann ist beim Klettern im Elbsandsteingebirge tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte er am Samstagnachmittag an einer Felswand bei Schmilka (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) aus großer Höhe ab. Rettungskräfte versuchten noch, ihn vor Ort zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb an der Unfallstelle. Seine Begleiter setzten nach dem Sturz den Notruf ab. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.