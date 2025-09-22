Ein 63-Jähriger, der den Klettergipfel „Mönch“ bei Rathen erklimmt, stürzt 15 Meter in die Tiefe. Rettungskräfte sind schnell vor Ort, doch jede Hilfe kommt zu spät.

Einsatzkräfte von Bergwacht und ein Rettungshubschrauber waren nach dem tödlichen Absturz am Mönch bei Rathen im Einsatz. (Symbolbild)

Rathen - Ein 63 Jahre alter Kletterer ist am Felsgipfel „Mönch“ bei Rathen (Sächsische Schweiz) aus rund 15 Metern Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die jedoch erfolglos blieben. Zur Bergung am Samstagmittag waren die Bergwacht und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Weitere Kletterer betreute ein Kriseninterventionsteam. Wie es zu dem Unglück kam, ist bislang unklar.