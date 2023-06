Göttingen - Zum Auftakt der Klimaschutztage in Göttingen haben Aktivisten der Gruppe Letzte Generation am Samstag gegen die Politik demonstriert. „Während wir uns auch in Niedersachsen auf einen Hitzesommer mit Wasserknappheit vorbereiten, investiert unsere Bundesregierung weiter in den tödlichen Kurs der fossilen Energien“, hieß es in einer Mitteilung der Demonstranten.

Es sei toll, wenn Menschen sich für lokalen Klimaschutz einsetzen würden, wenn sie ihren CO2-Verbrauch reduzieren würden. Aber: „Wie viele Klimamärkte soll es geben, dass 50 Milliarden fossile Subventionen aufgehoben werden?“

Die Demonstranten schütteten schwarze Farbe über das Wahrzeichen Gänseliesel in der Stadt. Im dann schwarzen Wasser protestierten sie gegen die Klimapolitik, wie das „Göttinger Tagblatt“ berichtete. Die Polizei bestätigte die Aktion.