Klima-Hungerstreik am Kanzleramt seit sechs Wochen

Berlin - Bei dem Hungerstreik für mehr Klimaschutz nahe dem Kanzleramt in Berlin hat der erste Teilnehmer die Zeit von sechs Wochen überschritten. Laut der Initiative „Hungern bis ihr ehrlich seid“ nimmt der 49-jährige Ingenieur Wolfgang Metzeler-Kick seit 43 Tagen keine Nahrung mehr zu sich. In einer Grafik auf ihrer Internetseite zeigt die Initiative eine Abnahme des Körpergewichts von 93 auf 75 Kilogramm. Der Body-Mass-Index (BMI) wird mit 21,4 angegeben, was einem Normalgewicht entspricht. Untergewicht beginnt unterhalb eines BMI von 18,5. Die anderen beiden Männer hungern demnach seit dem 25. März und 16. April.

Die Kampagne fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „Ehrlichkeit zur Klimakatastrophe und von der Regierung ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik“. Die Männer wollen durchsetzen, dass Scholz eine Regierungserklärung zur Klimakrise abgibt. Darin solle er sagen, dass der „Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch die Klimakrise extrem gefährdet“ sei. Im Extremfall können Menschen den Angaben zufolge einen Hungerstreik 50 bis 70 Tage überleben.