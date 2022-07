Klima kommunal: Wahrenholz und Landkreis Göttingen gewürdigt

Hannover/Göttingen - Der Landkreis Göttingen und die Gemeinde Wahrenholz sind die niedersächsischen Klimakommunen 2022. Das gab die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen am Mittwoch bekannt. Der im Zuge des Wettbewerbes „Klima kommunal“ verliehene Preis ist mit je 20.000 Euro dotiert.

Der Landkreis Göttingen finanziert zwei Jahre lang die Stellen von Klimaschutzmanagern in Gemeinden. Sie sollen Konzepte umsetzen, die den Landkreis bis 2035 klimaneutral machen. Dafür stehen 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. In der Gemeinde Wahrenholz gibt es einen sogenannten Eis-Energiespeicher. Das Wärmepumpen-System versorgt Gebäude in der Ortsmitte mit Wärme. Die CO2-Belastung wurde so von 57.000 auf 790 Kilogramm pro Jahr reduziert, wie es hieß.

Im Wettbewerb „Klima kommunal“ wurden fünf weitere kommunale Projekte gewürdigt. Die Gemeinden Alfhausen und Bad Zwischenahn, die Region Hannover, die Stadt Neustadt am Rübenberge sowie der Landkreis Schaumburg erhielten je 10.000 Euro. Die Stadt Braunschweig erhielt den ebenfalls mit 10.000 Euro dotierten Zukunftspreis.

Der Wettbewerb zeichnet alle zwei Jahre kommunale Klimaschutzprojekte in Niedersachsen aus. In diesem Jahr beteiligten sich 38 Kommunen mit 46 Projekten.