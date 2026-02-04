Das Welterbe besteht aus mehreren Bauten und Parks. Im Vorderen Tiergarten sollen nun Arbeiten erfolgen, um das „historische Landschaftsbild langfristig zu sichern“.

Dessau-Wörlitz/Magdeburg - Der Vordere Tiergarten des Gartenreichs Dessau-Wörlitz leidet unter den Folgen des Klimawandels. Trockenheit und Sturmschäden belasteten den Park stark, teilte das Umweltministerium mit. Deshalb hat es nun Mittel bereitgestellt, um unter anderem das „historische Landschaftsbild langfristig zu sichern“.

Auf dem rund 130 Hektar großen Gelände sollen auch geschädigte Baumbestände saniert und in der Vergangenheit entstandene Lücken durch Neupflanzungen geschlossen werden, hieß es. Ziel sei, den Park klimaresistenter zu machen. Das Gartenreich Dessau-Wörlitz ist Teil des Unesco-Welterbes. Der Vordere Tiergarten liegt südöstlich der Dessauer Innenstadt in der Muldeaue.