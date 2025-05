Große Trauer um Margot Friedländer: SPD-Chef Klingbeil würdigt die Verdienste der Holocaust-Zeitzeugin und denkt an persönliche Begegnungen zurück.

Berlin - Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat die verstorbene Holocaust-Zeitzeugin Margot Friedländer gewürdigt. „Der Tod von Margot Friedländer macht mich sehr traurig. Sie war eine Stimme, die uns immer wieder ermahnt hat, was wirklich zählt: Menschlichkeit“, sagte Klingbeil der „Rheinischen Post“.

Sie habe trotz aller Grausamkeiten, die sie selbst erleben musste, vielen Menschen Hoffnung geschenkt. „Gerade in Zeiten, in denen Hass und Hetze wieder stärker in unsere Gesellschaft einsickern, war ihre Erinnerung und ihre Stärke ein großes Geschenk für unser Land“, sagte Klingbeil weiter. „Sie hat Menschen zusammengebracht und ihr Leben lang Brücken gebaut. Ich habe jede Begegnung mit ihr als inspirierend und erfüllend empfunden“, sagte der SPD-Vorsitzende.

Friedländer starb am Freitag im Alter von 103 Jahren. Sie war nach Jahrzehnten als Emigrantin in New York im hohen Alter nach Deutschland zurückgekehrt.