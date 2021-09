Klinikkonzern Ameos übernimmt Sana-Kliniken Ostholstein

Eutin - Die Schweizer Ameos-Gruppe übernimmt zum 1. Januar 2022 die Sana-Kliniken Ostholstein. Mit diesem Schritt werde eine Neuordnung der medizinischen Versorgungslandschaft in Ostholstein angestoßen, teilte Ameos mit. Die Kliniken in Eutin, Oldenburg, Middelburg und Fehmarn sollen den Angaben zufolge in die bestehende Versorgungsstruktur der Region eingebettet werden. Ameos betreibt bereits Krankenhäuser unter anderem in Eutin, Neustadt, Heiligenhafen und Oldenburg. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ berichtet.

Die Übernahme war bereits für 2018 geplant, wurde jedoch wegen Bedenken des Bundeskartellamtes abgesagt. Inzwischen seien diese Bedenken ausgeräumt, weswegen sich Sana und Ameos entschlossen hätten, die Übernahme nun zu vollziehen, sagte eine Ameos-Sprecherin. Das Bundeskartellamt muss der Übernahme aber noch zustimmen.

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die geplante Übernahme. Der Klinikbetreiber Ameos sei nicht für eine arbeitnehmerfreundliche Unternehmenskultur im Sinne von Tarifverträgen und Mitbestimmung bekannt, sagte Steffen Kühhirt, verantwortlich für Gesundheitspolitik bei Verdi Nord.