Dresden - Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat sich per Video auf dem Dresdner Neumarkt für die Unterstützung seines Landes im Krieg mit Russland bedankt. „Das ist lebenswichtig für uns“, erklärte er in einer Botschaft am Freitagnachmittag. Dort gedachten zahlreiche Menschen an den Beginn des Krieges vor einem Jahr und setzten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Den russischen Angriffskrieg bezeichnete Klitschko als Bedrohung für die gesamte demokratische Welt. „Wir kämpfen jeden Tag für die Unabhängigkeit und Freiheit, nicht nur unseres Land und seiner Bürger. Wir kämpfen für eine friedliche Zukunft eines jeden Europäers.“