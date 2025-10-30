Nürnberg steht in der 2. Liga nur knapp vor der Abstiegszone. Coach Klose schildert deutlich, was er in der Situation von seinen Spielern erwartet.

Nürnberg - Nach dem weiter enttäuschenden Saisonverlauf erhöht Trainer Miroslav Klose den Druck auf seine Zweitliga-Fußballer des 1. FC Nürnberg. „Um da unten rauszukommen, musst du eine Serie starten“, sagte der Coach der Franken und ergänzte im Hinblick auf das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig deutlich: „Damit müssen wir am Samstag anfangen.“

Der „Club“ geht auf dem viertletzten Tabellenrang in den 11. Spieltag, zuletzt spielte das Team gegen Kiel und in Kaiserslautern jeweils 1:1. Um den Trend umzukehren, hat Ex-Profi Klose gleich die nächsten fünf Partien identifiziert, die „wir für uns gestalten müssen“. Das fünfte in der Reihenfolge wäre dann übrigens das Frankenderby am 7. Dezember daheim gegen Greuther Fürth.

Triste Prognose

„Mit der Punkteausbeute können wir absolut nicht zufrieden sein“, sagte Klose in einem Fazit der ersten zehn Zweitliga-Duelle. Er haderte mit einigen späten Gegentoren, die Punkte gekostet haben. Zuletzt in Kaiserslautern waren es dann aber freilich die Nürnberger, denen in der Schlussphase noch der Ausgleich gelang. Der Trainer wiederholte seine Prognose von zuletzt, dass der FCN „noch ein bisschen länger“ unten in der Tabelle stehen werde.