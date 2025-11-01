Der 1. FC Nürnberg feiert den dritten Dreier der Saison und ist nun seit vier Partien ungeschlagen. Glanzpunkte beim Arbeitssieg sind die Tore von Zoma und Becker.

Nürnberg - Ein sehr effizienter 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig nach großem Zittern am Ende gewonnen und setzt zu einer Klettertour an. Das 2:1 (2:1) war das vierte Spiel in Serie ohne Niederlage für das Team von Trainer Miroslav Klose. In der Tabelle zog der „Club“ mit zwölf Punkten an den Gästen (10) vorbei.

Mohamed Zoma (19. Minute) und Finn Becker (33.) trafen für die Gastgeber vor 33.159 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion. Kevin Ehlers verkürzte nach einem Freistoß von Sven Köhler (40.) für die Niedersachsen, die gut im Spiel waren. In der Nachspielzeit sah Torschütze Ehlers nach einem Foul die Gelb-Rote Karte.

Klose muss am Spielfeldrand zittern

Für die Klose-Elf war es ein Arbeitssieg, aber einer mit spielerischen Glanzpunkten bei den Toren. Das 1:0 war von hinten bis vorne klasse heraus gespielt. Zoma vollendete mit einem Volleyschuss. Ausgangspunkt vor dem 2:0 war eine Balleroberung von Außenverteidiger Berkay Yilmaz. Über Zoma kam der Ball zu Becker, der im Strafraum erfolgreich abschloss.

Braunschweig, das schon nach sechs Minuten Mehmet Aydin mit einer Oberschenkelverletzung verlor, fehlte die Durchschlagskraft. Das Tor fiel nach einer Standardsituation. Nürnbergs Tim Drexler verpasste nach einer Ecke bei einem zu hoch platzierten Kopfball das vorentscheidende 3:1 (63.).