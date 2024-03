Leipzig - Nationalspieler Lukas Klostermann hat bei RB Leipzig wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Das teilte der Club auf der Plattform X, ehemals Twitter, am Dienstag mit. Der Innenverteidiger nutzt die Länderspielpause, um sich nach seiner Verletzung, die er sich am 17. Februar gegen Borussia Mönchengladbach am hinteren rechten Oberschenkel zugezogen hatte, wieder in den Kader der Sachsen zurück zu arbeiten. Der 27-Jährige hatte mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel schon im vergangenen Sommer Probleme und möchte nun kein Risiko eingehen.