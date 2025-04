In Berlin und Brandenburg wird es zur Mitte der Woche sehr warm. Doch die Freude hält nur kurz: Schauer und Gewitter schleichen sich in die Aussichten vom Wochenende.

Berlin/Potsdam - Bis Ostern können die Menschen in Berlin und Brandenburg ungewöhnlich hohe Temperaturen erwarten. Zum Wochenende hin kühlt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dann wieder leicht ab, es bleibt wechselhaft.

Heute ist der Himmel fast überall klar. Bei 23 bis 27 Grad bleibt es trocken. Auch in der Nacht zu Donnerstag schieben sich nur wenige Wolken über den sonst klaren Sternenhimmel. Nur in der Prignitz könne es laut DWD Schauer und Gewitter geben. Die Werte sinken bis auf 11 Grad ab.

Zum Osterwochenende hin trüben Schauer vermehrt die Aussichten. Doch die Temperaturen bleiben mit Werten von bis zu 29 Grad zunächst fast schon sommerlich warm. In Berlin können sich die Menschen am Donnerstag über die höchsten Werte freuen, die an der 30-Grad-Marke kratzen. Im Rest der Hauptstadtregion werden bis zu 25 Grad erreicht. Dabei ist es zumeist heiter bis wolkig. Nur im Westen Brandenburgs sind einzelne Schauer möglich.

Am Karfreitag setzen sich die örtlichen Schauer aus der vorigen Nacht fort. Auch einzelne Gewitter sind ab dem Nachmittag möglich. Die Temperaturen sinken wieder leicht. Dabei unterscheiden sich die Werte deutlich - in der Prignitz werden maximal 14, in Berlin 20 und in der Niederlausitz bis zu 23 Grad erreicht.