Routenplanung, googeln, WhatsApp-Nachrichten schreiben – fast überall in Deutschland reicht das Handynetz dafür. Aber es gibt sie noch, die weißen Flecken. Wo steht da Sachsen-Anhalt?

Im Gebirge, in Wäldern, Naturschutzgebieten und in Grenznähe ist das Netz für Internet auf dem Handy teils immer noch zu schwach. (Symbolbild)

Magdeburg/Berlin - In Sachsen-Anhalt gibt es nur noch relativ wenige Haushalte, die nicht mit mobilem Breitband versorgt sind. Einer Studie des Bundesdigitalministeriums zufolge sind 667 Haushalte ohne 4G oder 5G. Besser stehen nur Mecklenburg-Vorpommern (247), das Saarland (26) und Schleswig-Holstein (3) da.

Etwa zwei Prozent der Fläche Deutschlands sind in puncto Internetempfang „weiße Flecken“, so die Studie. Demnach sind 99,9 Prozent der rund 41 Millionen Haushalte mit mobilem Breitband versorgt. Besonders im Gebirge, in Grenznähe sowie in Wald- und Naturschutzgebieten gibt es aber weiterhin Gegenden, wo Internet über das Handy kaum oder nicht funktioniert. Betroffen sind der Studie zufolge mehr als 28.000 Haushalte. Ein Großteil davon liegt in Baden-Württemberg (8.022) und Bayern (7.235).