Thüringens Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD ist gegen die EU-Pläne, einen jährlichen Tüv für ältere Autos einzuführen. Die drei Fraktionen hätten sich im Europa-Ausschuss des Thüringer Landtags gegen den Kontroll- und Bürokratieaufwand bei der geplanten Verkehrssicherheitsprüfung ausgesprochen, erklärte der europapolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Jonas Urbach. „Das Vorhaben der EU-Kommission, künftig für alle Autos über zehn Jahre eine jährliche Tüv-Kontrolle sowie für Kleintransporter eine jährliche Abgasuntersuchung zu verlangen, halten wir für völlig überzogen und unverhältnismäßig.“

Die Landesregierung sei gebeten worden, die Ablehnung in der Bundesrats-Beratung des Themas deutlich zu machen. „Angesichts von 1,5 Millionen zugelassenen Kraftfahrzeugen in Thüringen und über 61 Millionen in der Bundesrepublik würde die EU hier ein Bürokratie-Ungetüm schaffen, das viel Geld und am Ende auch Nerven kostet“, erklärte Urbach. Das gelte vor allem für die Thüringer im ländlichen Raum, die auf ein Auto angewiesen seien. Die in Deutschland einzuhaltenden Prüfintervalle hätten sich bewährt.