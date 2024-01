Kohlekraftwerk in Bremen-Farge wird Ende März stillgelegt

Blick auf das Kraftwerk Farge der Onyx Power Group an der Weser.

Bremen/Berlin - Das Kohlekraftwerk in Bremen-Farge wird Ende März stillgelegt. Das bestätigte am Donnerstag der Betreiber Onyx Power mit Sitz in Berlin. Ursprünglich hätte das Kraftwerk bereits Ende Oktober 2022 aufhören sollen, Strom zu erzeugen. Aufgrund der Sorge vor Energieknappheit wurde im Juli 2022 vom Bundestag das Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken beschlossen, das die Stilllegung bis Ende März dieses Jahres aussetzte. Das Kraftwerk sei während der Zeit im Betrieb gewesen, wenn es gebraucht worden sei, sagte die Sprecherin von Onyx Power. Zunächst berichtete Radio Bremen.