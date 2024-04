Mehr als 80 Bewohner sowie Mitarbeiter eines Seniorenheims in Varel werden wegen eines Gasaustritts am Freitagmorgen evakuiert. Neun Menschen kommen ins Krankenhaus - darunter auch ein Kind.

Varel - Ein Austritt von Kohlenmonoxid hat am Freitag zur Evakuierung eines Altenheims in Varel (Landkreis Friesland) geführt. Mehr als 80 Senioren wurden am frühen Morgen nach draußen gebracht, wie die Polizei mitteilte. Neun Menschen kamen anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser: drei Bewohnerinnen, fünf Angestellte sowie das siebenjährige Kind einer Mitarbeiterin. Das Gebäude wurde gründlich belüftet und erneut auf Kohlenmonoxid geprüft, bevor die restlichen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren durften. Nun hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stammte das Gas aus einem Heizungsraum im Keller. Mehr als 50 Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.