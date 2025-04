Wenige Tage vor den deutschen Schwimm-Meisterschaften präsentieren sich einige Athleten bereits in Topform. In Berlin werden gleich drei deutsche Rekorde unterboten.

Berlin - Angelina Köhler und Anna Elendt gehen mit deutschen Rekorden in die Schwimm-Meisterschaften ab Donnerstag in Berlin. Bei den Berlin Swim Open verbesserte 100-Meter-Schmetterlings-Weltmeisterin Köhler die Bestmarke auf der neuen olympischen 50-Meter-Strecke gleich zweimal. Im Vorlauf unterbot sie in 25,64 Sekunden bereits den bisherigen Rekord von Aliena Schmidtke aus Magdeburg aus dem Jahr 2017 um vier Hundertstelsekunden. Im Finale steigerte sich die Neuköllnerin dann sogar auf 25,62 Sekunden.

Die in den USA lebende und trainierende Frankfurterin Elendt machte wieder einmal auf den Rückendistanzen auf sich aufmerksam. Nachdem sie bereits über 100 Meter souverän die WM-Norm unterboten hatte, legte die 23-Jährige über 200 Meter noch einen Superlauf hin. Dabei verbesserte sie in 2:23,93 Minuten ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2022 (2:24,63) deutlich.