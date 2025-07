Berlin - Eine Bande von Drogenschmugglern soll Kokain in Balken aus Teakholz nach Deutschland gebracht haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen drei Verdächtige erhoben. Der Vorwurf: Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Beihilfe, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ein 50-Jähriger soll 64 Kilogramm Kokain in Costa Rica gekauft haben, das in einer Teakholzlieferung versteckt per Schiff nach Hamburg gebracht wurde. Im Dezember fand der Zoll im Hamburger Hafen das Kokain in den Balken. Der Container mit dem Holz, aber ohne die Drogen, wurde ausgeliefert, die Polizei folgte der Spur und schlug beim Ausladen in Essen zu. Bei Durchsuchungen von Wohnungen und anderen Räumen in Berlin, Bochum und Gladbeck wurden Handys und Unterlagen gefunden.

Neuköllner Firma hatte Holz bestellt

Die Holzbalken sollen im Oktober 2024 für eine Baufirma in Berlin-Neukölln bestellt worden sein. Gegen den Geschäftsführer und den Prokuristen der Firma wurde jetzt Anklage wegen Beihilfe erhoben.

Die drei Männer waren am 27. Februar vorläufig festgenommen worden. Der 50-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft, die beiden mutmaßlichen Gehilfen im Alter von 51 und 59 Jahren wurden Ende Juni unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Haftbefehl besteht laut Staatsanwaltschaft weiter.