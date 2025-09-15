Ein Auto gerät in der Nähe von Mühlhausen in den Gegenverkehr - die Folgen sind verheerend.

Mühlhausen - Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis tödlich verletzt worden. Er sei mit seinem Transporter auf der Bundesstraße 249 bei Eigenrieden, einem Ortsteil der Stadt Mühlhausen, in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastzug zusammengeprallt, berichtete die Polizei. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, der Rettungshubschrauber konnte nur noch wieder abdrehen.

Durch den Unfall seien die Sattelzugmaschine, der Transporter und eine Leitplanke erheblich beschädigt worden. Die Polizei schätze den Sachschaden auf etwa 180.000 Euro, die Straße war für einige Zeit gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden nach Polizeiangaben von einem Sachverständigen unterstützt.