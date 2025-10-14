Am Montagabend kommt ein 75-Jähriger in Berlin-Friedenau mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Poller. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Berlin - In Friedenau ist am Montagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der 75-Jährige war laut Polizeiangaben in der Nähe des Innsbrucker Platzes auf der Hauptstraße unterwegs und kollidierte mit einem Poller, nachdem er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen war.

Trotz versuchter Reanimation der Polizeikräfte und einem Notarzt verstarb der Mann den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der Grund für den Unfall war bislang noch unbekannt. Die Polizei teilte jedoch mit, dass „eine medizinische Notsituation nicht ausgeschlossen werden“ kann.