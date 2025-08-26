Der Motorradfahrer gab nach Erkenntnissen der Polizei in einer Kurve in Bohmte aufs Gas. Dann kam es zum folgenschweren Zusammenprall mit dem Anhänger.

Bohmte - Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenprall mit einem Traktoranhänger in Bohmte (Landkreis Osnabrück) lebensgefährlich verletzt worden. Er habe am Abend hinter einem Kreisverkehr in einer Linkskurve der Bundesstraße 65 Gas gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Dann sei er mit dem Motorrad gegen den Traktoranhänger geprallt. Der lebensgefährlich Verletzte - Jahrgang 1998 - wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.