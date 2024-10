In Beelitz-Heilstätten gerät ein Auto in einer Bahnunterführung in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß. Was ist bislang bekannt?

Kollision von Autos in Unterführung: Zwei Menschen in Klinik

Beelitz - Zwei Autos sind in einer Bahnunterführung in Beelitz-Heilstätten (Landkreis Potsdam-Mittelmark) zusammengestoßen. Ein Autofahrer hatte offenbar ein medizinisches Problem und geriet mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Es kam zur Kollision mit einem Auto. An dem Unfall waren drei weitere Wagen beteiligt - in welcher Form konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.

Der Fahrer des zweiten Wagens wurde verletzt und in eine Klinik gebracht. Auch der andere Fahrer kam in ein Krankenhaus. Zu Geschlecht und Identität lagen zunächst keine Angaben vor.

Die Unterführung wurde gesperrt. Der Bahnverkehr sei von dem Zusammenstoß nicht beeinträchtigt, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ (MAZ) über den Unfall berichtet.