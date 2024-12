Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln besteht den Härtetest auf dem Betzenberg und geht als Spitzenreiter der 2. Bundesliga in die kurze Winterpause.

Der 1. FC Köln geht als Zweitliga-Tabellenführer in die Winterpause.

Kaiserslautern - Der 1. FC Köln hat mit einem 1:0 (1:0) im Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Dejan Ljubicic erzielte in der 37. Minute das Siegtor für den seit sieben Liga-Spielen ungeschlagenen Bundesliga-Absteiger, der mit 31 Punkten als Primus in die kurze Winterpause geht.

Im mit 49.327 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion spielten sowohl die Pfälzer als auch die Gäste von Beginn an nach vorn. Auf Seiten der Kölner vergab Max Finkgräfe frei stehend zunächst die Führung, die auf der Gegenseite auch Jan Gyamerah verpasste.

Köln effizienter als der FCK

Nach einer Flanke von Linton Maina traf dann Ljubicic per Kopf für die Kölner. Wenig später hatte der bereits verwarnte Torschütze bei einem Foul im Mittelfeld Glück, dass er nicht die Gelb-Rote Karte sah. FC-Trainer Gerhard Struber reagierte in der Pause und brachte mit Beginn der zweiten Spielhälfte Luca Waldschmidt für Ljubicic.

Kaiserslautern machte nach Wiederanpfiff Druck. Jannik Mause und Jannis Heuer scheiterten jedoch am starken Kölner Torwart Marvin Schwäbe. Die Gäste lauerten auf Konter, doch Steffen Tigges und Maina vergaben nach 77 Minuten die große Möglichkeit zur Entscheidung. So blieb es bis zum Schluss spannend. Am Ende jubelten aber trotzdem die Kölner.