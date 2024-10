Hübers bringt Köln gegen Ulm in Führung.

Köln - Der 1. FC Köln hat dank seines zweiten Heimsiegs den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze der 2. Fußball-Bundesliga gehalten. Die Kölner gewannen gegen den SSV Ulm 1846 mit 2:0 (1:0). Im Spiel des Bundesliga-Absteigers gegen den Zweitliga-Aufsteiger schossen Timo Hübers (8. Minute) und Luca Waldschmidt (47.) vor 49.900 Zuschauern die Tore für die Hausherren.

Ulms Max Brandt (21.) kassierte für eine Notbremse die Rote Karte. Der FC hat nun zwölf Punkte auf dem Konto und liegt als momentan Siebter in Schlagnähe zu den Top-Plätzen.

Köln begann im ersten Pflichtspiel gegen die Ulmer seit 25 Jahren schwungvoll und erspielte sich früh eine erste Möglichkeit. Doch Leart Paqarada und Tim Lemperle (4.) vergaben die Doppelchance.

Doch vier Minuten später wurde der Druck der Hausherren belohnt. Hübers vollendete einen Eckball technisch schön mit der Hacke über Ulms Keeper Niclas Thiede, der den am Schlüsselbein verletzten Christian Ortag vertrat. Es war bereits das dritte Saisontor für den Abwehrspieler.

Waldschmidt entscheidet die Partie

Der Platzverweis für Brandt, der nach einem ungenauen Zuspiel von Thiede in Bedrängnis geriet und Lemperle nur noch mit einer Notbremse stoppen konnte, sorgte nicht für klare Kräfteverhältnisse. Köln bestimmte zwar die Partie gegen aufopferungsvoll kämpfende Ulmer, machte aber aus der numerischen Überlegenheit wenig. Ulm stand defensiv ordentlich, konnten aber offensiv nicht ganz an seine Leistungen aus den zuletzt zwei gewonnenen Spielen anknüpfen.

FC-Trainer Gerhard Struber musste in der Pause reagieren und brachte für den indisponierten und überforderten Comebacker Max Finkgräfe in der Abwehr Dominique Heintz. Mit Waldschmidts schnellem Tor war die Partie entschieden. In der Folge kontrollierte Köln die Partie nach Belieben, nahm zum Ende hin aber das Tempo heraus. Ulm kam zu keinem Torschuss.