Oranienbaum-Wörlitz - Ein 71-jähriger Autofahrer ist mit seinem Auto bei Oranienbaum-Wörlitz von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei ist er tödlich verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montagnachmittag sei das Fahrzeug des Mannes aus bislang unbekannten Gründen im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Bundesstraße 107 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer bargen den Mann tot aus dem Auto.

Durch den Aufprall geriet das Auto an der Unfallstelle in Brand. Es sei unklar, ob sich der Mann zu Beginn des Brandes noch im Auto befunden habe oder ob das Feuer erst nach der Bergung ausbrach, so der Sprecher.