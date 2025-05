München - Die Frage nach der Startelf-Garantie für Thomas Müller an dessen emotionalen Abschiedstag beantwortete Vincent Kompany mit einem flotten Spruch. „Ich bin ja nicht doof“, sagte der Trainer des FC Bayern München, „lass uns morgen abwarten, aber ich möchte die Party auch nicht selbst zerstören.“ In seinem letzten Spiel in der Allianz Arena am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach ist für Müller natürlich ein Platz in der Anfangsformation reserviert.

„Besondere Tag in Geschichte des FC Bayern“

Nach einem Vierteljahrhundert verlässt Rekordmeister Müller in diesem Sommer den Rekordmeister FC Bayern. „Es wird schon ein ganz besonderer Tag in der Geschichte des FC Bayern werden“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Müllers Vertrag in München war nicht verlängert worden, bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA wird der 35-Jährige letztmals das Trikot seines Herzensvereins tragen.

Müller selbst ist es ein besonderes Anliegen, sich in seinem Heimstadion von den Fans zu verabschieden. Der Rahmen ist mit der Übergabe der Meisterschale, die Müller zum 13. Mal gewinnt, Bierduschen und Konfettiregen perfekt. „Ich glaube, es wird für alle Beteiligten hochemotional“, sagte Eberl. „Man kann sich noch nicht so richtig vorstellen, dass Thomas nicht mehr im rot-weißen Trikot spielt.“ Müller selbst habe keinen Einblick erkennen lassen, „wie es in ihm aussieht“.

Wer jubelt als Erster mit der Meisterschale?

Bei einigen Anhängern wird es bestimmt Tränen geben, wenn sie den Publikumsliebling am Samstag aus der Arena verabschieden. „Es wird sicher sehr emotional, ich weiß nicht, ob mehr für Thomas oder die Leute drumherum. Es sind großartige Momente. Ich habe es auch erlebt. Ich kenne Thomas auch, er bleibt ein Kämpfer, will immer zeigen, was er kann. Es ist eine ganz besondere Beziehung mit den Fans“, sagte Kompany. „Wir wollen dieses Spiel gewinnen, es ist das letzte Spiel von Thomas Müller in der Allianz Arena, es ist ein Feiertag für alle. Wir wollen einen perfekten Samstag erleben.“

Kapitän Manuel Neuer steht vor der Rückkehr in die Startformation. Ob er bei der Meisterehrung im Anschluss an das Spiel Müller zum Abschied oder dem Titel-Debütanten Harry Kane den Empfang der Schale überlässt, ist eine spannende Frage. „Wir sollten auch der Spontaneität mal den Lauf lassen. Dinge, die unkontrolliert laufen, sind meistens die schönsten“, sagte Eberl.