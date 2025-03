München - Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Manuel Neuer schenkt Trainer Vincent Kompany Torwart-Youngster Jonas Urbig beim FC Bayern sein uneingeschränktes Vertrauen. Der im Winter vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln verpflichtete U21-Nationaltorwart wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen den VfL Bochum im Tor stehen.

Und Urbig soll auch am kommenden Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim deutschen Meister Bayer Leverkusen zum Einsatz kommen. „Wenn wir einen Spieler holen, müssen wir ihm auch Vertrauen geben“, sagte Kompany am Freitag: „Jonas spielt morgen auf jeden Fall.“

Er wolle „keinen Druck“ auf den 21-Jährigen ausüben, der am Mittwoch beim 3:0 gegen Leverkusen in der Allianz Arena bei seinem Bayern-Debüt den an der Wade verletzten Neuer in der letzten halben Stunde vertreten musste. Urbig löste diese Aufgabe trotz fehlender Spielpraxis unaufgeregt.

Neuer nach Länderspielpause zurück

„Es war gut für ihn, mal in der Champions League reinzukommen. In den nächsten Spielen haben wir das Vertrauen, dass er es so machen wird wie im Training. Und wenn nicht, auch kein Stress“, sagte Kompany. Routinier Sven Ulreich wird gegen Bochum Ersatztorwart sein. Kompany erwartet Neuer nach der bevorstehenden Länderspielpause zurück im Tor.

Kompany verlangt auch im Zwischenspiel gegen Bochum einen vollen Fokus aufs Gewinnen von seiner Mannschaft. „Diese Spiele sind gefährlich, wenn du da reingehst und denkst, das wird schon klappen“, mahnte der Belgier.

Trotzdem wird er seine Elf wohl etwas größer verändern. Im kurzen Zeitraum der beiden Highlight-Spiele gegen Leverkusen sei Rotation „eine Notwendigkeit“. Wichtig sei es, die körperliche Frische zu behalten.

Rätsel um Pavlovic

Fehlen wird erneut Nationalspieler Aleksandar Pavlovic. Der 20-Jährige fällt wegen einer Erkrankung weiterhin aus. Kompany wollte auch auf Nachfrage nicht sagen, was der Mittelfeldspieler genau hat.

Der Ausfall von Pavlovic ist auch keine gute Nachricht für Bundestrainer Julian Nagelsmann, der in der kommenden Woche den Nationalmannschafts-Kader für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien am 20. und 23. März nominiert.