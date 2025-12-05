Viele beim FC Bayern werden in der Nacht zum Sonntag nach Miami blicken. Denn da bestreitet Thomas Müller mit Vancouver das MLS-Finale. Und was denkt sein Ex-Trainer?

München - Typisch Thomas Müller. So empfindet zumindest Vincent Kompany. Der 36 Jahre alte Müller hat den FC Bayern im Sommer verlassen (müssen). Und jetzt kämpft das Münchner Urgestein am Sonntag (2.30 Uhr MEZ/Apple TV) mit den Vancouver Whitecaps prompt gegen Inter Miami mit Fußball-Weltmeister Lionel Messi um den Titel in der Major League Soccer.

„Es ist auch typisch Thomas, dass er sich einen Verein irgendwo in Kanada aussucht und dann in dieses Finale kommt und vielleicht noch einen Pokal gewinnt“, sagte Kompany am Freitag in München und ergänzte. „Es ist auf jeden Fall kein Glück. Das passiert einfach so mit Thomas - unglaublich.“

„Das ist einfach so mit Thomas“

Angesprochen auf seinen Endspiel-Wunsch für Müller, antwortete Kompany: „Ganz deutlich: einen Sieg. Ganz München wird Vancouver unterstützen.“ Müller sei auch im Bayern-Team weiter präsent, verriet der Coach: „Das Gefühl lebt noch, dass Thomas noch bei uns ist. Wir haben das alles verfolgt.“

Das Endspiel um den MLS Cup ist für Messis Team ein Heimspiel. „Es ist ein perfektes Finale“, sagte Müller zu seiner bislang wichtigsten Partie mit Vancouver und dem brisanten Wiedersehen mit Messi. „Ich bin sehr dankbar, dass ich Teil davon sein kann.“