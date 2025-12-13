In den Comeback-Wochen des FC Bayern naht die Rückkehr von Nationalspieler Jamal Musiala. Trainer Vincent Kompany verrät den Plan fürs WM-Jahr. Ein Angreifer fehlt ihm einige Wochen.

München - Vincent Kompany hegt für Jamal Musiala und den FC Bayern einen Wunsch vor dem Weihnachtsfest. „Jamal ist nah dran“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05.

Er wolle „Null Druck“ auf Jamal oder die medizinische Abteilung machen, sagte Kompany. Aber er wünsche sich, dass der Musiala nach seiner schweren Verletzung „hoffentlich ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten“ absolvieren könne.

Erste Minuten im Januar

„Das wäre einfach schön vom Gefühl für die Mannschaft und auch für ihn“, sagte Kompany mit Blick vor allem auf die „mentale“ Komponente. Im Januar werde Musiala dann wieder erste Minuten spielen. Ob es da auch schon wieder für die Startelf reichen kann, sei offen. „Das wäre so ein Idealplan für uns“, sagte der 39-Jährige. Nationalspieler Musiala hatte im Sommer bei der Club einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksverletzung erlitten.

Es sind gerade wichtige Comeback-Wochen beim FC Bayern. Erst kehrte der Japaner Hiroki Ito nach einem weiteren Mittelfußbruch zurück, gegen Sporting Lissabon feierte Alphonso Davies nach einem Kreuzbandriss das Comeback. Bei Davies laufe es nach dem Kurzeinsatz „sehr gut“, sagte Kompany. Aber alle Minuten in diesem Jahr seien „Bonus für uns“. Auch in den Spielen gegen Mainz und in einer guten Woche in Heidenheim könnte der Kanadier noch zum Einsatz kommen. Im neuen Jahr sei er dann wieder eine vollwertige Alternative.

Stürmer fehlt lange

Verzichten müssen die Münchner nach dem Spiel gegen Mainz wochenlang auf Stürmer Nicolas Jackson. Der 24-Jährige nimmt mit seiner senegalesischen Nationalelf am Afrika-Cup teil, der vom 21. Dezember bis zum 18. Januar in Marokko ausgetragen wird.

„Meine Information ist, dass er am Sonntag nach dem Spiel gegen Mainz zum Afrika-Cup reist“, sagte Kompany. Durch seine Nationalmannschaftsreise hat der vom FC Chelsea ausgeliehene Jackson weniger Zeit, sich für eine längere Zukunft in München zu empfehlen.