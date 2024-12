Bremen - Bei einer Auseinandersetzung in Bremen ist ein 14-Jähriger am Bein verletzt worden. An dem Streit sollen nach Polizeiangaben auch mehrere Clanmitglieder beteiligt gewesen sein. Der Jugendliche kam zur Behandlung der Stichverletzung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er konnte später wieder zu seiner Mutter nach Hause.

Mehrere junge Menschen gerieten laut Polizei am Donnerstagabend in Streit. Dabei sollen sie unter anderem mit Messern und Schlagwerkzeugen aufeinander losgegangen sein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den verletzten 14-Jährigen und Schlagwerkzeuge. Mehrere Verdächtigte flüchteten in eine Shisha-Bar in der Nähe.

Die Polizei durchsuchte nach eigenen Angaben das Lokal, beschlagnahmte Messer und Schlagschutzhandschuhe. Die Beamten überprüften etwa 30 Menschen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren, darunter demnach auch mehrere Clan-Mitglieder. „Niemand machte Angaben zum Tathergang, weitere Verletzte gab es augenscheinlich nicht“, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerem Landfriedensbruch.