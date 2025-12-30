Das Leader-Programm der Europäischen Union soll für lebenswerte Orte jenseits der großen Städte sorgen. Auch in Thüringen profitieren viele Gemeinden davon.

Erfurt - In Thüringen haben in diesem Jahr 210 Kommunen von EU-Geldern zur Förderung ländlicher Regionen profitiert. Insgesamt 9,3 Millionen Euro der EU flossen nach Angaben des Agrarministeriums in den Freistaat, um Gewerbe, Tourismus, Infrastruktur und soziale Projekte auf dem Land anzukurbeln. Unter anderem wurden aus dem sogenannten Leader-Programm ein Dorfkonsum im Erfurter Ortsteil Ermstedt, die Sanierung einer Kirche in Reinsdorf (Kyffhäuserkreis) und ein Sprungturm für das Schwimmbad in Rastenberg (Kreis Sömmerda) gefördert.

Zudem erhielten 18 Betriebe mit 180 Beschäftigten Geld aus dem Fördertopf, in das auch Mittel aus dem Landeshaushalt fließen. Das EU-Programm existiert seit 1991.