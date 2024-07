Polizisten kontrollieren ein Auto am Berzdorfer See. Dabei finden sie zahlreiche verbotene Gegenstände. Und machen eine weitere Entdeckung.

Kontrolle am Berzdorfer See endet für Mann im Gefängnis

Schönau-Berzdorf - Bei einer Kontrolle haben Polizisten in Schönau-Berzdorf (Landkreis Görlitz) eine scharfe Schusswaffe, Munition, einen Schlagring sowie ein Brecheisen entdeckt. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen einen 36-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wie die Polizei feststellte. Er wurde festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.

Beamte kontrollierten das Auto des Mannes, in dem auch ein 15- und ein 18-Jähriger saßen, am Berzdorfer See. Bei einer Durchsuchung des Wagens und der drei Menschen fanden die Beamten zudem unter anderem Kennzeichen, einen Schlagring, ein Butterflymesser, ein Reizstoffsprühgerät, Mobiltelefone und drei Fahrzeugschlüssel.

Die Polizisten ordneten bei dem 36-Jährigen eine Blutentnahme an. Sie ermitteln unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinwirkung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.