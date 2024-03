Die Karwoche vor Ostern ist der Höhepunkt der Passionszeit. Sie wird in Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem mit dem Palmsonntag eingeläutet.

Magdeburg/Erfurt - Mit zahlreichen Veranstaltungen bereiten sich die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) auf das Osterfest vor. In der Karwoche von Palmsonntag bis Karsamstag (24. bis 30. März) werden traditionell große kirchenmusikalische Werke aufgeführt wie die Passions-Oratorien von Johann Sebastian Bach, wie die EKM am Mittwoch mitteilte. Neben Konzerten zum Beispiel in Eisenach, Magdeburg und Merseburg gebe es aber auch Andachten, Fasten-Gespräche, Begegnungs-Angebote und Kantaten­gottesdienste.

Ausstellungen, Kreuzwege oder Prozessionen mit Palmzweigen wie in Meiningen und Wanderungen zum Schöpfen von Quellwasser etwa in Apfelstädt und Gerstungen gehörten ebenfalls dazu. In Halle wird am Gründonnerstag mit der „Nacht der verlöschenden Lichter“ ein besonderer Abendmahlsgottesdienst gefeiert.

Der Palmsonntag ist Auftakt zur Karwoche, in der die Christen an den in der Bibel überlieferten Leidensweg von Jesus Christus mit dessen Kreuzigung am Karfreitag erinnern. In vielen Gemeinden wird am Karfreitag zur Todesstunde Jesu eine Andacht gehalten: ohne Glockengeläut, Orgel und Altarschmuck, oft mit Feier des Abendmahls. Die Karwoche wird auch „heilige Woche“ oder „stille Woche“ genannt. Die Woche vor Ostern ist der Höhepunkt der Passionszeit, der Leidenszeit Christi.