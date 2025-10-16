„Es tut mir so leid“: Ayliva sagt wegen Krankheit zwei Konzerte in Stuttgart ab. Ärzte hätten ihr dringend davon abgeraten, weiter aufzutreten.

Stuttgart - Die Sängerin Ayliva (27, „Wunder“) hat ihre beiden Konzerte in Stuttgart abgesagt. „Mein Körper ist komplett überlastet und meine Ärzte raten mir von den Shows deutlich ab“, teilte die Musikerin auf Instagram mit. Sie könne wegen einer Heiserkeit vorerst auch nicht mehr singen. „In dem Zustand weiterzusingen, wäre eine Gefahr für meine Zukunft.“

Ayliva hätte im Rahmen ihrer Tour am Donnerstag und Freitag in der Schleyerhalle Stuttgart auftreten sollen. Ob das dritte Konzert an diesem Sonntag stattfindet, blieb zunächst offen.

„Es tut mir so leid“

Sie habe viel gekämpft die letzten Tage, sagte die Musikerin aus Recklinghausen in ihrer Instagram-Story. „Mein Körper ist in einem Zustand, er kann einfach nicht mehr.“. Sie ruhe sich viel aus. „Sobald ich kann, bin ich wieder auf der Bühne!“

Ihre Fans würden ihr fehlen und sie wisse, dass viele traurig seien, so die Sängerin weiter. „Es tut mir so leid und im Herzen weh, weil ich weiß, dass Ihr Euch darauf gefreut und lange gewartet habt.“