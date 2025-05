Potsdam - Am Sonntag wollen viele Brandenburger Museen im Rahmen des internationalen Museumstags kostenlos öffnen und Extraführungen und -ausstellungen anbieten. Die zentrale Veranstaltung solle auf der Burg in Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark) stattfinden, hieß es von den Organisatoren. Dort wird an diesem Tag etwa eine Ausstellung mit Werken des Malers Otto Altenkirch eröffnet.

Neben der Veranstaltung in Ziesar haben viele andere Museen ihre Teilnahme an dem Tag angekündigt. Das Ofen- und Keramikmuseum Velten bietet zu diesem Anlass den Besuchern an, kleinere Gefäße aus Ton zu formen. In Brandenburg an der Havel ist eine Ausstellung im Stadtgebiet geplant, die die historische Entwicklung der Verkehrswege in und um die Stadt in den Blick nimmt. Entsprechend der Jahreszeit kann man im Beelitzer Spargelmuseum Führungen besuchen.

Insgesamt beteiligen sich in Brandenburg fast 90 Museen an 60 Orten mit mehr als 170 registrierten Veranstaltungen, Führungen, Vorträgen, Konzerten, Lesungen und Kinderangeboten am diesjährigen Museumstag, wie die Veranstalter mitteilten. Im Filmmuseum in der Landeshauptstadt Potsdam können Besucher kostenlos eintreten. Im Naturkundemuseum in Potsdam soll es verschiedene Führungen zu der Welt der Vögel und der größten Sammlung des Hauses - der Insektensammlung - geben.