Steffen Krach will das Rote Rathaus für die SPD zurückerobern. Im Kultclub SchwuZ schwört er die Funktionäre der Landes-SPD darauf ein. Und trifft dabei auf einen Genossen, der weiß, wie das geht.

Berlin - Steffen Krach will Regierender Bürgermeister in Berlin werden und hat sich dafür mit seinem SPD-Parteifreund Klaus Wowereit ausgetauscht, der das schon mal war. Die beiden trafen sich am Abend im Berliner Club SchwuZ in Neukölln. Krach versicherte dort vor zahlreichen Funktionären aus dem Berliner Landesverband, bei der Abgeordnetenhauswahl im September 2026 mit dem Motto „Berlin macht Krach“ auf Sieg zu setzen.

Der Landesvorstand der Hauptstadt-SPD hat Krach bereits als Spitzenkandidaten nominiert. Der 46-Jährige muss allerdings noch auf einem Landesparteitag Mitte November offiziell gewählt werden. Zurzeit ist er noch Regionspräsident in seiner Geburtsstadt Hannover. Wowereit hat vorgemacht, was Krach erst noch schaffen will: Er löste 2001 mit Eberhard Diepgen einen CDU-Regierungschef ab und stand danach bis 2014 an der Spitze des Senats.

Bei der Veranstaltung im SchwuZ („SchwulenZentrum“) informierte sich Krach im Gespräch mit Geschäftsführerin Katja Jäger auch über die schwierige Lage des queeren Clubs im Neuköllner Rollbergkiez. Das SchwuZ hat wirtschaftlich schwierige Zeiten hinter sich und wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag gestellt.