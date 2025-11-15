Ohne Gegenstimmen nominiert: Krach will mit roten Schuhen ins Rathaus sprinten. Was es mit dem Geschenk und seinem Versprechen an die SPD auf sich hat.

Berlin - SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat ein paar rote Laufschuhe geschenkt bekommen. Die Berliner Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel überreichten sie ihm unmittelbar nach seiner Nominierung beim Parteitag in Berlin-Friedrichshain. „Ich werde sie an meinem ersten Arbeitstag anziehen“, versicherte Krach - und als Regierender Bürgermeister mit den roten Laufschuhen ins Rote Rathaus laufen.

Voraussetzung ist, dass die SPD die Wahl gewinnt. Zumindest die Nominierung des Spitzenkandidaten verlief ohne Gegenstimmen und Enthaltungen. „Mit Krach geht die SPD voran. Wir sind bereit für den Wahlkampf“, sagte SPD-Landeschef Hikel.

Krach selbst ergänzte: „Ich habe zu Beginn meines Wahlkampfs gesagt: "Überall da, wo Kai Wegner zum Wahlkampf hinkommt, werde ich schon gewesen sein".“ Das gelte weiterhin - und auch dabei wolle er die neuen Schuhe schon anziehen.