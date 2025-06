Am zweiten Tag des Jubiläums gibt es beim Festival am Nürburgring wieder Überraschungen. Aber nicht auf den großen Bühnen.

Nürburg - Die Bands Feine Sahne Fischfilet und Kraftklub haben bei Rock am Ring am Nürburgring überraschend ein Bad in der Menge genommen. Der Auftritt von Kraftklub war zuvor mit einem Countdown an einem Kran angekündigt worden.

„Kraftklub - Sterben in Karl-Marx-Stadt“ stand in großen roten Buchstaben an einem Gerüst, das von einem Kran in den Himmel gehalten wurde. Darunter ein Timer, der um 18 Uhr ablief. Pünktlich sprang die Band in weißen Anzügen auf eine kleine Bühne mitten in der Menge. Sie spielte einige Minuten, bevor sie genauso schnell wieder verschwand. Auf ähnliche Art und Weise hatte sie jüngst schon in ihrer Heimatstadt Chemnitz ein Überraschungskonzert gegeben - dort allerdings länger.

Auftritt und Heiratsantrag auf dem Campingplatz

Bereits am Nachmittag hatten Feine Sahne Fischfilet aus Rostock den Fans einen Überraschungsbesuch abgestattet. Die Band spielte bereits am Freitag auf dem Festival, legte einen Tag später mit einem überraschenden Auftritt auf einem der Campingplätze nach. Dabei gab es sogar einen Heiratsantrag auf der provisorischen Bühne. Das Festival in der Eifel ist mit 90.000 Besuchern ausverkauft. Es dauert noch bis zum Sonntag.