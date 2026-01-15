Ein Kran stürzt in Lauscha auf die Gleise – der Bahnverkehr steht darauf hin still. Was ist bislang über den Unfall bekannt?

Bei der Süd Thüringen Bahn fielen nach Angaben der Betreiber viele Züge aus. (Symbolbild)

Lauscha - Ein umgekippter Kran in Lauscha (Landkreis Sonneberg) hat für Ausfälle auf der Strecke der Süd Thüringen Bahn gesorgt. Der Autodrehkran kam am Morgen von der Fahrbahn ab und stürzte in die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Unfall demnach niemand.

Nach Angaben der Thüringer Eisenbahn GmbH, die die Strecke betreibt, war die Unfallstelle bis zum Nachmittag gesperrt. Die Süd Thüringen Bahn richtete nach eigenen Angaben einen Pendelverkehr ein. Es gab Zugausfälle. Der Kran konnte geborgen werden, nun rollt der Verkehr wieder an.

Die genaue Unfallursache wird laut Polizei ermittelt.