In der Nacht wird eine Krankenhausmitarbeiterin im Hof eines Klinikums von einer Frau nach einer Zigarette gefragt. Als die Frau ihr keine Zigarette gibt, sticht die Fragerin zu.

In Bauch gestochen

Berlin - Eine Frau soll eine Krankenhausmitarbeiterin in Berlin-Spandau angegriffen und schwer verletzt haben. Die mutmaßliche Angreiferin soll die 38-Jähriger im Hof des Klinikums in der Neuen Bergstraße nach einer Zigarette gefragt haben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Als sie verneinte, soll ihr die Frau mit einem unbekannten Gegenstand in den Bauch gestochen haben.

Die mutmaßliche Täterin flüchtete. Ob sie eine Patientin des Klinikums war, ist der Polizei zufolge bislang unklar. Die Angegriffene schleppte sich demnach zurück auf ihre Station und wurde umgehend versorgt.