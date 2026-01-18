Entwarnung bei Kennet Eichhorn: Nach einem Schlag im Spiel gegen Schalke kann der Teenager von Hertha BSC trainieren. Ein anderer junger Kollege muss hingegen erstmal aussetzen.

Berlin - Hertha BSC muss vorerst auf seinen jungen Offensivspieler Maurice Krattenmacher (20) verzichten. Die Leihgabe des FC Bayern München zog sich im Zweitligaspiel der Berliner gegen Schalke 04 (0:0) eine Muskelverletzung zu. „Wir werden jetzt die Diagnose noch genau abwarten, aber es ist davon auszugehen, dass er uns erst mal nicht zur Verfügung steht“, sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl. Krattenmacher war gegen Schalke wegen der Blessur in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden.

Eichhorn kann trainieren

Entwarnung konnte Leitl bei seinem weiteren Jungstar Kennet Eichhorn geben. Der 16-Jährige hatte gegen Schalke erneut überzeugt, musste aber kurz vor Schluss ebenfalls angeschlagen vom Platz. „Bei Kenny ist es so, dass er einen Schlag bekommen hat und bei diesem Schlag umgeknickt ist“, sagte Leitl.

Die Situation hat aber kein Nachspiel. Eichhorn habe mit seinem jugendlichen Humor reagiert und keine größeren Beschwerden. Er habe schließlich zwei Füße, habe der Teenager nach dem Spiel gesagt. „Dementsprechend wird er morgen auch beim Training sein“, sagte Leitl.