In Zwickau ist die Stimmung schlecht. Viele Menschen arbeiten dort bei Volkswagen - und sind unsicher, ob das auch in Zukunft so sein wird. Ministerpräsident Kretschmer zeigt keinen Zweifel.

Zwickau - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht eine Zukunft für die Produktion am Volkswagen-Standort in Zwickau. „Ich bin mir sehr sicher, dass Zwickau eine Perspektive hat“, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Gleichzeitig forderte er Gewerkschaften und Bundespolitik zur Mithilfe auf, um den Standort zu sichern.

Volkswagen baut an dem Standort in Zwickau Elektroautos. Die Menschen vor Ort kämpften für ihre Zukunft, sagte Kretschmer. Die Politik müsse dafür sorgen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt stärker wird.

Wegen Überkapazitäten in den deutschen Standorten war auch die Produktion in Zwickau reduziert worden. Nach heutigem Stand sei die Produktion auch in der kommenden Woche an allen deutschen Standorten abgesichert, teilte der Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mit.