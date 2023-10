Dresden - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will bei einem Besuch in Paris für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Freundschaft Sachsens mit Frankreich werben. Bei der zweitägigen Reise richte der Freistaat am Mittwoch zusammen mit dem deutschen Botschafter einen Empfang zum Tag der Deutschen Einheit aus, wie die Sächsische Staatskanzlei in Dresden am Dienstag mitteilte. Kretschmer treffe sich zudem mit Vertretern der französischen Wirtschaft.

Ob dort, in Kultur oder Forschung, „wir kommen in Europa nur dann voran, wenn wir starke und verlässliche Partner an unserer Seite haben“, sagte er vorab. Dazu gehöre besonders Frankreich, zu dem Sachsen seit Jahren enge Beziehungen pflege, die immer wieder stärker würden, zuletzt durch eine Kooperation im Bereich der Mikroelektronik. „Persönlicher Austausch öffnet viele Türen.“

Das Programm sieht einen Besuch im weltgrößten Start-up-Campus „Station F“ samt Austausch über Möglichkeiten der Vernetzung mit Sachsens Gründerlandschaft vor. Geplant ist zudem ein Gespräch mit Wirtschaftsminister Bruno Le Maire über den Ausbau der Beziehungen etwa im Bereich Mikroelektronik und Wasserstoff sowie eine Visite beim Deutsch-Französischen Wirtschaftstag. Begleitet wird Kretschmer unter anderen von seinem Minister für Wissenschaft und Forschung, Sebastian Gemkow (CDU), Landtagsmitgliedern und der Wirtschaftsförderung Sachsen.