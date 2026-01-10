Dem Start ins neue Konzertjahr folgt schon bald der Höhepunkt des Jahres. Im Februar muss sich der Dresdner Kreuzchor an einem absoluten Meisterwerk beweisen.

Dresden - Auftakt nach Maß: Der Dresdner Kreuzchor hat beim Start ins neue Konzertjahr viel Beifall erhalten. Zum „Heimspiel“ in der Dresdner Kreuzkirche interpretierte der Knabenchor unter der Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann Bachs Weihnachtsoratorium mit den Kantaten IV bis VI. Sie werden erst nach Weihnachten aufgeführt, weil sie die Geschichte nach der Geburt von Jesus weitererzählen. Neben der Dresdner Philharmonie waren im Solistenensemble Joanne Lunn (Sopran), Britta Schwarz (Alt), Michael Mogl (Tenor) und Henryk Böhm (Bass) zu erleben.

Für den mehr als 800 Jahre alten Kreuzchor bringt das neue Jahr schon bald den eigentlichen Höhepunkt. Denn mit Bachs h-Moll-Messe führt der Chor im Februar eines der zentralen chorsinfonischen Werke Johann Sebastian Bachs auf. Kreuzkantor Martin Lehmann vergleicht die Vorbereitung auf die h-Moll-Messe mit der Besteigung des Mount Everest. Die Proben begannen bereits im vergangenen Schuljahr. Im Januar erfolgt nun der Feinschliff. Am 7. Februar ist es dann so weit.