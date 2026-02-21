Die Bundes-CDU hat ihre Führungsgremien beim Parteitag neu bestimmt. Erstmals zieht die Brandenburger Politikerin Kristy Augustin in den erweiterten Vorstand ein.

Stuttgart/Potsdam - Die Brandenburger Politikerin Kristy Augustin ist in den neuen Bundesvorstand der CDU gewählt worden. Beim Parteitag in Stuttgart erhielt die 47 Jahre alte Landtagsabgeordnete 695 Stimmen, wie nach den Wahlen der Führungsgremien am Vorabend mitgeteilt wurde. Bei der Wahl waren mindestens 453 von 905 gültigen Stimmen erforderlich.

Augustin, die als Bildungsexpertin gilt, gehört erstmals dem erweiterten Bundesvorstand an. 2021 hatte sie den Einzug verfehlt. Zuvor war der Brandenburger CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann im CDU-Bundesvorstand vertreten. Er trat bei der Wahl nicht mehr für den Vorstand an.

Kristy Augustin äußerte sich bisher nicht zu ihrer Wahl in den Bundesvorstand. Die 47-Jährige schrieb in einem Instagram-Beitrag nur, sie sei am Rande des Parteitags in Stuttgart gut sechs Kilometer im „Ländle“ laufen gewesen.