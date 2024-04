Kritik an Hygienemängeln im Bremer Klinikum Mitte

Bremen - Im Bremer Klinikum Mitte hat es nach Angaben des Betreibers zuletzt Ausbrüche von Keimen und Reinigungsmängel gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Gesundheit Nord (Geno) am Donnerstag auf Nachfrage. Der Klinikverbund kündigte Besserung an. Reinigungskräfte würden geschult, Waschbecken-Siphons aufgewertet und Patienten öfter als bislang untersucht, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der „Weser-Kurier“ (Donnerstag) über Hygienemängel in dem Krankenhaus berichtet.

Dem Zeitungsbericht zufolge soll es im März im Klinikum einen Ausbruch von Kolibakterien gegeben haben. Schon im Oktober 2023 kam es der Geno zufolge zu einem ähnlichen Ausbruch anderer Keime auf einer anderen Station. Auf einer weiteren Station soll es zudem Reinigungsmängel gegeben haben. Das Gesundheitsamt Bremen begutachtete das Krankenhaus im März. Anlass war der Ausbruch der Kolibakterien, sagte die Sprecherin der Geno. Danach kritisierte das Amt die Krankenhausleitung in einem Brief wegen der Mängel bei der Reinigung.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Rainer Bensch, hat die Ereignisse kritisiert und Aufklärung gefordert. „Solche Vorgänge wecken Zweifel an der Qualität der medizinischen Arbeit und schaden dem Ansehen des Krankenhauses“, sagte Bensch laut Mitteilung.