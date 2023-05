Kubicki: Bei Wahl in Bremen Hauptziel erreicht

Bremen/Kiel - FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hat sich nach der Bürgerschaftswahl in Bremen erleichtert gezeigt. „Wir haben unser Hauptziel erreicht, den Wiedereinzug der FDP in die Bürgerschaft“, sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend. „Damit hatte noch vor zwei Monaten niemand gerechnet.“ Der Trend der letzten Landtagswahlen, bei denen die Freien Demokraten ihre Ergebnisse jeweils fast halbiert hätten, sei jedenfalls gebrochen.

„Dass uns die Menschen noch in Mithaftung für eine Politik der Grünen zum Beispiel in der Energiewende nehmen, die sie erkennbar nicht wollen, ist allerdings bedauerlich.“ Den ersten Prognosen zufolge nimmt die FDP mit 5 bis 5,5 Prozent knapp die Fünf-Prozent-Hürde.