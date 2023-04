Kuchen löst Ermittlungen zu Cannabis-Anbau in Leipzig aus

Leipzig - Ein mutmaßlich mit Drogen versetzter Kuchen hat in Leipzig Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren Beamte am Sonntag zur Unterstützung von Rettungskräften im Stadtteil Wahren gerufen worden. Dort betreuten Sanitäter eine 58 Jahre alte Frau mit Vergiftungserscheinungen, nachdem sie ein Stück Kuchen von ihrem Nachbarn gegessen hatte. Da der Polizei Hinweise vorlagen, wonach das Gebäck verbotene Substanzen enthielt, wurde die Wohnung des Nachbarn durchsucht. Dabei fanden die Beamten weitere Kuchenstücke sowie Substanzen, bei denen es sich vermutlich um Cannabis aus eigenem Anbau handelte. Die Polizei ermittelt nun gegen den 37 Jahre alten Mann.