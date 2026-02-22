Schreck am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus: In der Küche einer Wohnung bricht ein Feuer aus. Der Rauch zwingt alle Bewohner aus dem Haus. Drei Menschen kommen in Krankenhaus.

Reichenbach - Verdacht auf Rauchgasvergiftung: Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Reichenbach (Vogtlandkreis) sind drei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung ausgebrochen und hat das gesamte Treppenhaus verraucht, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr musste am frühen Sonntagmorgen zwei Bewohnerinnen aus einer Dachgeschosswohnung bringen. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Bis auf die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sind alle weiteren Wohneinheiten bewohnbar. Ein Brandexperte ermittelt zur Ursache.